Cinque truffe tentate agli anziani | torna l’allarme del finto carabiniere

A Venticano, Pietradefusi e Montefusco sono state tentate almeno cinque truffe ai danni di anziani. I malviventi si sono spacciati per carabinieri e hanno cercato di ingannare le vittime con varie tecniche. La paura e la confusione hanno spinto alcune persone a cedere, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e mettere fine a questa ondata di truffe.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nei comuni di Venticano, Pietradefusi e Montefusco, sono state tentate almeno cinque truffe ai danni di altrettante persone anziane. La tecnica è quella oramai nota del c.d. " finto carabinieri " che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote od il figlio). Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell'interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato. Le potenziali vittime, questa volta, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri con i militari delle locali Stazioni Carabinieri, si sono subito insospettite ed hanno contattato il "112".

