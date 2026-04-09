Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant' Egidio a Roma – Il video

Il 9 aprile 2026, un presidente francese è arrivato a Roma e si è recato presso la sede di Sant'Egidio per un incontro con i responsabili della Comunità. Tra le persone presenti ci sono il Presidente Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi. Al suo ingresso, il presidente ha salutato la folla con alcuni baci, mentre un video ha ripreso i momenti dell’arrivo.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese arriva alla sede di Sant'Egidio per un colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui il Presidente Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi. Macron entrando saluta i curiosi in strada lanciando baci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant'Egidio a Roma Ovazione per Macron all'uscita dalla sede di Sant'Egidio a Roma(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese esce dalla sede di Sant'Egidio dopo colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui... Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant'Egidio a Roma(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese arriva alla sede di Sant'Egidio per un colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui ... quotidiano.net Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, poi faccia a faccia con papa LeoneMacron è atteso venerdì in Vaticano per il suo primo faccia a faccia con papa Leone in udienza in mattinata. Nel pomeriggio andrà in Vicariato in visita privata. Il presidente francese è protocanonico ... ansa.it