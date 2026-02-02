Gli studenti delle classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena sono entrati questa mattina a Miniconf. La visita rientra in un progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla scuola di alta formazione Prodigi, dedicato ai dati aperti e all’intelligenza artificiale. I ragazzi hanno visto da vicino come funziona un’azienda del settore e come si applicano le tecnologie in ambito digitale.

Due classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena hanno visitato Miniconf nell’ambito di un progetto di PCTO promosso dalla scuola di alta formazione Prodigi sugli Open Data. L’incontro ha permesso agli studenti di conoscere come l’intelligenza artificiale viene utilizzata nei processi aziendali e come una realtà del Casentino stia investendo nella digitalizzazione. Accolti dal presidente e fondatore Giovanni Basagni, i ragazzi hanno approfondito l’impiego dell’AI in ambiti come analisi dei dati, previsioni, comunicazione digitale e chatbot, per poi visitare l’azienda. Un’esperienza di orientamento che ha messo in dialogo scuola e impresa, valorizzando innovazione tecnologica e centralità del fattore umano nel lavoro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Studenti dell'Isis Fermi in Miniconf per un progetto sull'intelligenza artificiale

Oggi ad Arezzo un gruppo di studenti dell’ISIS Fermi ha visitato l’azienda Miniconf.

Questa mattina due classi di informatica dell’ISIS Fermi di Bibbiena hanno visitato la Miniconf.

