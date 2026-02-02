Studenti dell’Isis Fermi in Miniconf per un progetto sull’intelligenza artificiale
Gli studenti delle classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena sono entrati questa mattina a Miniconf. La visita rientra in un progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla scuola di alta formazione Prodigi, dedicato ai dati aperti e all’intelligenza artificiale. I ragazzi hanno visto da vicino come funziona un’azienda del settore e come si applicano le tecnologie in ambito digitale.
Due classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena hanno visitato Miniconf nell’ambito di un progetto di PCTO promosso dalla scuola di alta formazione Prodigi sugli Open Data. L’incontro ha permesso agli studenti di conoscere come l’intelligenza artificiale viene utilizzata nei processi aziendali e come una realtà del Casentino stia investendo nella digitalizzazione. Accolti dal presidente e fondatore Giovanni Basagni, i ragazzi hanno approfondito l’impiego dell’AI in ambiti come analisi dei dati, previsioni, comunicazione digitale e chatbot, per poi visitare l’azienda. Un’esperienza di orientamento che ha messo in dialogo scuola e impresa, valorizzando innovazione tecnologica e centralità del fattore umano nel lavoro. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondimenti su Isis Fermi
Ragazzi dell’isis Fermi in Miniconf per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale
Oggi ad Arezzo un gruppo di studenti dell’ISIS Fermi ha visitato l’azienda Miniconf.
Intelligenza artificiale nei processi aziendali, studenti in visita alla Miniconf
Questa mattina due classi di informatica dell’ISIS Fermi di Bibbiena hanno visitato la Miniconf.
Ultime notizie su Isis Fermi
Argomenti discussi: Scritto con il corpo. Molto più che una mostra; Experience Volley School Cup: lo sport a scuola diventa esperienza, creatività e futuro.
Ragazzi dell’ISIS fermi in Miniconf per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificialeDue classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena sono state accolte questa mattina in Miniconf per capire come l’intelligenza artificiale venga utilizzata nei diversi processi aziendali e come la ... msn.com
Studiare e lavorare insieme. Al via l’Apprendistato Duale targato Confartigianato e Isis Fermi di BibbienaArezzo, 14 gennaio 2026 – È stato presentato questa mattina, nella Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, il progetto di Apprendistato Duale che coinvolge l’ISIS Fermi di Bibbiena, realizzato con ... lanazione.it
ISIS Enrico Fermi (@isisfermi) - facebook.com facebook
Oltre 19 milioni per la riqualificazione dell'Isis Fermi di Bibbiena: maxi-investimento dalla Provincia x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.