Ragazzi dell’isis Fermi in Miniconf per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Oggi ad Arezzo un gruppo di studenti dell’ISIS Fermi ha visitato l’azienda Miniconf. L’obiettivo era capire come si usa l’intelligenza artificiale nel settore della moda e della produzione. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino le applicazioni pratiche di questa tecnologia, grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro. La visita è stata un’occasione per approfondire le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale e capire come può aiutare le aziende a innovare.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Ragazzi dell’isis Ferm i in Miniconf per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale grazie a un progetto di Pcto. Due classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena, sono state accolte questa mattina in Miniconf per capire come l’intelligenza artificiale venga utilizzata nei diversi processi aziendali e come la realtà casentinese si stia innovando grazie alla digitalizzazione. A rendere possibile tutto questo è stato un progetto di PCTO (alternanza scuola-lavoro), promosso dalla scuola di Alta Formazione Prodigi sugli Open Data, che ha selezionato Miniconf dopo aver accolto l’adesione dell’istituto di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

