Addio Catanzaro la Rai riparte dalla Sicilia | L'Anno che Verrà 2027 si farà a Palermo
La Rai ha annunciato che il tradizionale evento di fine anno, L'anno che verrà, si svolgerà a Palermo il 31 dicembre 2026, lasciando così Catanzaro. La regione Sicilia ha firmato una convenzione con Rai Com per una campagna di comunicazione di due anni dedicata alle reti Rai e alla città ospitante. La decisione segna un cambio di sede per questa tradizione televisiva.
La Sicilia firma una convenzione con Rai Com per una campagna di comunicazione biennale sulle reti Rai e la città di Palermo ospiterà L'anno che verrà il 31 dicembre 2026. È finita la partnership con la Calabria.🔗 Leggi su Fanpage.it
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