Addio Catanzaro la Rai riparte dalla Sicilia | L'Anno che Verrà 2027 si farà a Palermo

La Rai ha annunciato che il tradizionale evento di fine anno, L'anno che verrà, si svolgerà a Palermo il 31 dicembre 2026, lasciando così Catanzaro. La regione Sicilia ha firmato una convenzione con Rai Com per una campagna di comunicazione di due anni dedicata alle reti Rai e alla città ospitante. La decisione segna un cambio di sede per questa tradizione televisiva.