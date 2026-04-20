La Sicilia per due anni sulla Rai e L’anno che verrà da Palermo Schifani | Biglietto da visita per milioni di spettatori

Per due anni, la regione sarà protagonista su Rai con un programma dedicato, intitolato “L’anno che verrà”, trasmesso da Palermo. La presenza della Sicilia nelle trasmissioni nazionali mira a mostrare le sue attrazioni naturali e storiche a un vasto pubblico in Italia e all’estero. Il presidente della regione ha commentato la scelta come un’opportunità per presentare al pubblico un’immagine rappresentativa del territorio.

La Sicilia sulle reti Rai per proporsi nel prossimo biennio, con le sue bellezze naturali e monumentali, a milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno firmato stamattina a Palazzo d’Orleans la convenzione per la realizzazione di una campagna di comunicazione sulle reti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sicilia per due anni sulla Rai e “L’anno che verrà” da Palermo. Schifani: «Biglietto da visita per milioni di spettatori» Notizie correlate Ottant'anni dopo le bombe, Forlì ritrova il suo "biglietto da visita": si studia la rinascita della fontana in stazioneDistrutta nel 1944 e mai ricostruita, l'opera rientra nel sentiero "Rinascenza civile" del dossier di candidatura a Capitale della Cultura Ci sono... Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio, Schifani: «Decisione che certifica il percorso virtuoso dei conti in Sicilia»«La decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Voli low cost per mete esotiche: prezzi in calo fino al -28%; Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone. Ma salgono i prezzi per Grecia e Spagna; La crisi carburante potrebbe incidere sui traghetti verso Sicilia e Sardegna; La guerra fa crollare i prezzi di alcuni voli: 250 euro per le Maldive, meno care di Sicilia e Sardegna. POV: vuoi vedere Il Diavolo veste Prada 2… ma con noi è ancora meglio Il 29 aprile alle 21:10 andiamo al cinema insieme Acquista il biglietto da noi e… sorpresa: ricevi un buono da 10€ da usare in tutti i nostri negozi (senza limiti di spesa ) Tradotto - facebook.com facebook Francia, ingegnere vince un Picasso con un biglietto da 100 euro #picasso tgcom24.mediaset.it/mondo/francia-… x.com