La Sicilia per due anni sulla Rai L' anno che verrà in diretta da Palermo | Biglietto da visita per milioni di spettatori

La Sicilia sulle reti Rai per proporsi nel prossimo biennio, con le sue bellezze naturali e monumentali, a milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno firmato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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