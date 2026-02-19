Energia solare | molecola simile al DNA rivoluziona l’accumulo superando le batterie al litio
Una ricerca dell’Università della California ha portato alla scoperta di una molecola simile al DNA che migliora l’accumulo di energia solare. La causa di questa innovazione deriva dalla capacità di questa molecola di immagazzinare grandi quantità di energia, superando le prestazioni delle batterie al litio. La scoperta potrebbe cambiare il modo di conservare l’energia prodotta dal sole, offrendo una soluzione più efficiente e sostenibile. La nuova tecnologia si basa su un processo chimico avanzato, che promette di rendere più accessibile l’energia pulita.
Dalla California una “batteria solare” ispirata al DNA: rivoluzione nell’accumulo energetico. Una ricerca dell’Università della California apre nuove prospettive per l’accumulo di energia solare. Un team di scienziati ha sviluppato una molecola organica, derivata da un composto simile a quelli presenti nel DNA, capace di immagazzinare energia con una densità superiore alle batterie al litio tradizionali. La scoperta, pubblicata su *Science*, potrebbe portare a sistemi di riscaldamento efficienti e sostenibili, ridefinendo le applicazioni nel settore delle energie. La sfida dell’accumulo: oltre i limiti delle batterie attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu
