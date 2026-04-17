Boom solare | il fotovoltaico mondiale conquista i 3 terawatt

Alla fine del 2025, la capacità fotovoltaica mondiale ha raggiunto i 3 terawatt, segnando un aumento di 698 gigawatt rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2025 sono state installate nuove centrali solari per un totale di 698 gigawatt, portando il totale globale a questo nuovo traguardo. Questa crescita si inserisce in un anno di installazioni record nel settore dell’energia solare.

La capacità fotovoltaica globale ha toccato la soglia critica dei 3 terawatt alla fine del 2025, trainata da un anno di installazioni record che ha l’aggiunta di 698 GW di potenza. I dati dell’International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Programme delineano un in cui il solare non è più una promessa, ma una componente dominante del sistema elettrico mondiale, con una crescita che, pur restando massiccia, mostra i primi segni di un rallentamento strutturale rispetto ai picchi degli anni precedenti. Il passaggio dal primo terawatt di potenza accumulata, raggiunto nel 2022, ai quasi 3 TW odierni (precisamente 2.974 GW) è avvenuto in meno di tre anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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