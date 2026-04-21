Lunedì scorso, 21 aprile 2026, l’unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca ha annunciato la morte di Sauro Corsini, avvenuta venerdì 17 aprile. Corsini era considerato l’ultimo rappresentante del settore agricolo della zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli operatori e le associazioni locali, che hanno ricordato la sua lunga attività nel comparto. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per l’agricoltura lucchese.

Lucca, 21 aprile 2026 – “Ci ha lasciato l’ultimo fattore della Lucchesia.“. Così l’unione Provinciale degli Agricoltori di Lucca commenta rattristata la scomparsa di Sauro Corsini, venuto a mancare venerdì scorso 17 aprile. Aveva 91 anni e lascia nel dolore la figlia Cristina, il figlio Marco, il genero Stefano, i nipoti Giacomo, Luca ed Elisa. I funerali si sono tenuti ieri mattina a San Gennaro, a cura dell’Agenzia Galardi. “Figura stimata e profondamente legata al territorio – scrive l’unione Provinciale degli Agricoltori –, Sauro Corsini è stato per molti anni fattore della Fattoria di Fubbiano, svolgendo il proprio lavoro con competenza, dedizione e grande rispetto per la tradizione agricola locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio all’ultimo fattore: è scomparso Sauro Corsini

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