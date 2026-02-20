Morto Ubaldo Corsini addio al re dei biscotti | Non ha mai separato impresa e comunità
Ubaldo Corsini è deceduto a 88 anni, lasciando un segno nel settore dolciario. La sua morte arriva dopo aver guidato con passione l’azienda di famiglia, trasformando un piccolo forno dei genitori in un marchio noto in tutta la regione. Corsini ha sempre mantenuto un forte legame con la comunità locale, senza mai separare l’attività dalla vita sociale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per molti artigiani e clienti affezionati.
Ubaldo Corsini è morto a 88 anni dopo una vita alla guida dell’omonima e conosciuta azienda di prodotti dolciari e da forno che aveva creato trasformando il piccolo forno dei genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Addio a Ubaldo Corsini: il re dei biscotti in Toscana, ha deliziato le famiglie con le sue ideeLa morte di uno degli imprenditori che ha segnato la Maremma e l’intera regione. I prodotti da forno della sua azienda finiscono ogni giorno sulle tavole di tutti. Profondo il cordoglio del mondo dell ... lanazione.it
Addio a Ubaldo Corsini, imprenditore e riferimento per l’AmiataCASTEL DEL PIANO. È morto Ubaldo Corsini, figura di primo piano per la comunità di Castel del Piano, per l’Amiata e per l’intera Toscana. Con la sua scomparsa il territorio perde una delle personalità ... msn.com
