Morto Ubaldo Corsini addio al re dei biscotti | Non ha mai separato impresa e comunità

Ubaldo Corsini è deceduto a 88 anni, lasciando un segno nel settore dolciario. La sua morte arriva dopo aver guidato con passione l’azienda di famiglia, trasformando un piccolo forno dei genitori in un marchio noto in tutta la regione. Corsini ha sempre mantenuto un forte legame con la comunità locale, senza mai separare l’attività dalla vita sociale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per molti artigiani e clienti affezionati.

