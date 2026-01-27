Malore fatale in trasferta | addio a Rodolfo Flebus imprenditore e patron del volley BluTeam

In seguito a un malore improvviso, Rodolfo Flebus, noto imprenditore e patron del volley BluTeam, ha perso la vita durante una trasferta in Puglia con la squadra. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e dell'imprenditoria italiana.

Un malore improvviso lo ha stroncato mentre si trovava in trasferta in Puglia al seguito della squadra. Rodolfo Flebus, imprenditore originario di Ontagnano di Gonars, è morto ieri, lunedì 26 gennaio, all’età di 72 anni. Era presidente della BluTeam, formazione di pallavolo militante in serie B2, e stava seguendo la squadra impegnata negli impegni ufficiali lontano dal Friuli. Lascia lascia la moglie Lidia e la figlia Francesca. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nelle numerose comunità a lui legate, dal mondo imprenditoriale a quello sportivo e sociale. Imprenditore lungimirante e innovatore, Flebus aveva costruito nel tempo un percorso solido e articolato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

