Addio all' imprenditore Elio Guadagni si attende il rientro della salma per i funerali | aveva 87 anni

Agrigento si prepara a salutare l'imprenditore Elio Guadagni, che è scomparso all'età di 87 anni. La salma sarà restituita alle famiglie in vista dei funerali. Guadagni era conosciuto come una figura di rilievo nel settore imprenditoriale locale. La comunità si sta organizzando per le esequie, che si terranno nelle prossime ore.

Agrigento si prepara a dare l'ultimo saluto a Elio Guadagni, imprenditore e figura di riferimento della omonima S.p.A., storica realtà agrigentina che sotto la sua guida ha saputo coniugare tradizione e visione, radicamento nel territorio e apertura al futuro. La notizia della scomparsa ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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