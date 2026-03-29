David Riondino è morto addio all' attore e cantautore fiorentino | aveva 73 anni I funerali si terranno martedì 31 alle 11

È deceduto domenica 29 marzo a 73 anni l’attore e cantautore originario di Firenze. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione romana. I funerali sono programmati per martedì 31 marzo alle 11.

Addio a David Riondino: l'attore e cantautore fiorentino si è spento a 73 anni, domenica 29 marzo, nella sua casa romana. Lo riportano fonti vicine all'artista. I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma. In televisione aveva partecipato, tra gli altri, a Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio e Bulldozer. La sua attività a teatro come al cinema e in televisione ha integrato generi e forme di espressione, dalla poesia alla satira, dalla musica alla letteratura, arti visive e tradizionali, in un linguaggio che chiama «la perfetta commistione tra musica, scrittura e disegno». Truffato Dalla... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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