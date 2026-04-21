È deceduto domenica all’età di 90 anni l’ex prefetto di Bologna, Sergio Iovino. Nato a Napoli, ha trascorso gran parte della vita e della carriera nella città emiliana, dove ha ricoperto il ruolo di prefetto dal dicembre 1998 al febbraio 2003. La sua carriera si è svolta principalmente nel settore pubblico, con un impegno dedicato alle funzioni istituzionali.

Addio all’ex prefetto di Bologna, Sergio Iovino. È scomparso domenica all’età di 90 anni. Originario di Napoli, aveva trascorso lunga parte della sua vita e della sua carriera a Bologna, dove aveva prestato servizio come prefetto dal dicembre 1998 al febbraio 2003. In precedenza, aveva ricoperto lo stesso incarico a Nuoro e a Padova. La sua scomparsa ha suscitato un vasto cordoglio: Iovino, infatti, era considerato un bolognese d’adozione, poiché era già stato in servizio in città per una decina d’anni come alto funzionario sempre in prefettura. E sotto le Due Torri, sposato e con due figli che esercitano la professione di avvocati, Iovino è rimasto fino alla fine, dopo aver trascorso gli anni della pensione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Addio all’ex prefetto Iovino. Una vita per le istituzioni; Addio ad Alessandro Montevecchi. Prof, intellettuale ed ex assessore.