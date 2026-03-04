Trapianto Napoli il Prefetto | Istituzioni vicine alla famiglia nella richiesta di giustizia

Il Prefetto di Napoli ha dichiarato che il lutto per il trapianto coinvolge non solo i genitori di Domenico, ma l’intera comunità. Ha aggiunto che tutte le istituzioni sono vicine alla famiglia nella richiesta di giustizia. La frase evidenzia il sostegno delle autorità pubbliche in questa vicenda che ha suscitato grande attenzione locale.

(LaPresse) "Questo lutto non ha coinvolto solo i genitori di Domenico ma tutta la comunità. Le istituzioni tutte sono vicine alla famiglia nella richiesta di giustizia". Lo ha dichiarato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, giunto al duomo di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato.

Temi più discussi: Domenico Caliendo, nuove accuse sui silenzi post trapianto: 'Hanno insabbiato tutto'; Trapianto fallito al Monaldi, l'avvocato: Il cuore di Domenico espiantato prima che arrivasse il nuovo; Morte del piccolo Domenico, Pino Rinaldi all’inviata: Dovevi essere con la mamma e l'avvocato, che è successo?,; Box tecnologico, formazione lampo: niente certificazione per i sanitari.

Cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a NapoliUna serie di errori grossolani nel modo in cui è stato prelevato e trasportato l'organo, ma anche in altri passaggi dell'operazione ... ilpost.it

Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a NolaDopo gli esiti entrerà nel vivo la battaglia legale legata al caso di Domenico Caliendo, il piccolo di 2 anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio a Napoli dopo che gli era stato trapiantato un cuore ... tg24.sky.it

Bambino morto dopo il trapianto a Napoli: cuore non lesionato nell'espianto Ieri l'autopsia sul corpo del piccolo. Oggi i funerali di Domenico Caliendo facebook

Il dramma del bimbo morto a #Napoli per un trapianto fallito. “Il cuore era una pietra, abbiamo provato a scongelarlo con acqua fredda, tiepida e calda”, sono i racconti choc degli infermieri presenti durante l’intervento, che parlano di liti e tensioni in sala operat x.com