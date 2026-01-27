Scuole chiuse per le Olimpiadi lettere al prefetto | Non è una buona soluzione

La chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi ha suscitato diverse reazioni. La decisione del prefetto Claudio Sgaraglia ha portato a proteste e lettere di protesta, evidenziando le preoccupazioni di studenti, genitori e insegnanti. Questa misura, adottata in occasione della cerimonia di apertura a San Siro, solleva interrogativi sulla sua efficacia e sulle alternative possibili per garantire sicurezza e continuità scolastica.

Diversi gli appelli al prefetto di Milano per chiedere di ripensare alla decisione di chiudere le scuole all'interno della circonvallazione della 9091 in occasione della Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici I genitori (e non solo) hanno inviato al prefetto una lettera per chiedere di ripensare alla decisione. A farsi portavoce, tra gli altri, anche la deputata del Pd, Lia Quartapelle. "Pur comprendendo le difficoltà di gestione della sicurezza di un evento così imponente (a Milano sono attesi 50 capi di stato per la giornata inaugurale delle Olimpiadi invernali) mi sembra una occasione mancata di coinvolgimento e ascolto della realtà di Milano". A Milano, il 6 febbraio le scuole situate all'interno della circonvallazione esterna saranno chiuse in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, prevista a San Siro. Il Ministro Valditara ha chiarito che la chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi di Cortina 2026 è un inconveniente gestibile, necessario per garantire il corretto svolgimento dell'evento.

