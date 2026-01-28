L’addio ad Alla | fissato il funerale a Paderno la solidarietà supera i 2.500 euro

È stato Toni Capuozzo a comunicare sui social che l’Asl ha dato il nullaosta per il funerale di Alla. Il servizio funebre si terrà a Paderno, mentre la solidarietà nei suoi confronti ha superato i 2.500 euro in poche ore. La comunità si stringe intorno alla famiglia, che ora si prepara a salutare la ragazza.

È stato Toni Capuozzo, con un post pubblicato sui social, a comunicare che è arrivato il nullaosta dell'Asl per il funerale di Alla. L'ultimo saluto si terrà giovedì 29, alle 10.30 del mattino, al cimitero di Paderno, in provincia di Udine. Nel suo messaggio, Capuozzo ha spiegato di aver voluto rendere pubblici anche i costi sostenuti. Il trasporto funerario è costato 118 euro, mentre il preventivo complessivo per il funerale ammonta a 1.700 euro, a cui si aggiunge l'offerta al pope per la benedizione. La sottoscrizione avviata per sostenere le spese ha raccolto finora 2 mila e 579 euro, grazie alla generosità di molte persone.

