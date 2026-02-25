Perde 50 euro nei pressi del bancomat passante la consegna alla GdF e la banconota torna al proprietario

Un uomo ha smarrito 50 euro vicino a un bancomat, probabilmente lasciandoli cadere durante un prelievo. Dopo diverse settimane, un passante ha consegnato la banconota alle autorità, che l’hanno restituita al proprietario. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi frequenta quell’area, dove spesso si verificano piccoli incidenti come questo. La vicenda si conclude con il denaro che torna al legittimo proprietario.

Fondamentale la collaborazione di un cittadino. Grazie agli accertamenti svolti è stato possibile individuare il proprietario che, convocato in caserma, ha ricevuto la restituzione della somma con sorpresa e gratitudine Perde 50 euro nei pressi di uno sportello bancomat e dopo alcune settimane gli viene restituita dalla Guardia di Finanza. Pur non essendo presenti segni distintivi che ne consentissero l’immediata identificazione, i militari hanno avviato accertamenti mirati, analizzando le immagini di videosorveglianza dell’area e raccogliendo informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dello smarrimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

