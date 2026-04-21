Addio al prof Santangelo ex sindaco di Pietramontecorvino e docente di filosofia

È deceduto all’età di 75 anni il professore Enzo Santangelo, noto per aver ricoperto il ruolo di sindaco di Pietramontecorvino dal 1985 al 1989. Oltre alla carriera politica, era docente di filosofia. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra i cittadini e i colleghi.

È scomparso all’età di 75 anni il prof. Enzo Santangelo, sindaco di Pietramontecorvino dal 1985 al 1989. Fino a poco più di una decina di anni fa è stato consigliere comunale, ruolo che ha ricoperto ininterrottamente dal 1998 al 2013.Enzo Santangelo è stato anche uno stimato docente di filosofia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rubano la carrozzina a una giovane prof di filosofia, l'appello: "Non voglio soldi, aiutatemi a trovarla" La carta del docente. I prof vincono al TarDa anni aspettano quei fondi che il Tribunale della Spezia ha giudicato legittimi, ma neppure la sentenza ha “convinto“ il ministero dell’Istruzione...