la carta del docente i prof vincono al tar

La recente sentenza del Tribunale della Spezia ha riconosciuto la legittimità dei fondi della carta del docente. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto a liquidarli, nonostante la decisione giudiziaria. Questo rappresenta un passo importante per i docenti in attesa di quanto loro spettava, evidenziando le sfide legali e amministrative ancora presenti nel settore dell’istruzione.

Da anni aspettano quei fondi che il Tribunale della Spezia ha giudicato legittimi, ma neppure la sentenza ha “convinto“ il ministero dell’Istruzione a liquidare quanto dovuto. Così ventitré docenti spezzini, per ottenere finalmente i denari legati alla ‘Carta del docente’, la card elettronica per l’aggiornamento e la formazione, hanno bussato al Tribunale amministrativo, con i giudici che hanno bacchettato il dicastero nominando anche un commissario ad acta che, nel caso in cui perdurasse l’inerzia ministeriale, interverrà liquidando le somme che spettano ai docenti. La vicenda risale a cinque anni fa, quando maestri e professori assunti nelle scuole dello Spezzino, lamentando la mancata corresponsione della card annuale da 500 euro, decidono di trascinare il ministero in Tribunale: c’è chi attende il corrispettivo di sei annualità, chi di un paio, per una somma complessiva richiesta di 34. 🔗 Leggi su Lanazione.it

