Addio ai 500 euro | cosa cambia davvero per i tuoi soldi

Negli ultimi anni si è discusso molto della fine della banconota da 500 euro e dell’introduzione di nuove banconote. Questa decisione riguarda principalmente cambiamenti nell’uso di queste monete, con alcune restrizioni e regolamenti aggiornati. Le autorità hanno comunicato che la banconota in questione non sarà più disponibile in circolazione, mentre le nuove banconote saranno soggette a specifici criteri di utilizzo e di emissione.

Negli ultimi anni si è parlato spesso di addio alla banconota da 500 euro e di nuove banconote in arrivo. Ma cosa sta davvero succedendo al contante europeo? Tra decisioni della Banca centrale europea (BCE), esigenze di sicurezza e innovazione, il sistema delle banconote è in piena evoluzione. La famosa banconota viola da 500 euro non è più stampata dal 2019. La decisione risale al 2016, quando la BCE stabilì di interromperne la produzione e l’emissione, soprattutto per ridurre il rischio di utilizzo in attività illecite come riciclaggio ed evasione. Questo non significa però che sia diventata carta straccia, anzi: resta valida a tutti gli...🔗 Leggi su Cultweb.it

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