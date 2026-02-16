Xbox dice addio ai Social Clubs | cosa succede davvero e cosa cambia per i giocatori da aprile 2026

Microsoft ha annunciato che smetterà di supportare i Social Clubs su Xbox, una funzione presente dal periodo di Xbox One e ancora attiva sulle nuove console. La decisione deriva dalla volontà di semplificare l’esperienza di gioco e di concentrarsi su servizi più moderni. A partire da aprile 2026, gli utenti non potranno più accedere a questa funzione, che permette di condividere contenuti e di creare comunità di gioco. La rimozione interesserà tutte le piattaforme Xbox, compresi Xbox Series X e Series S.

Microsoft ha confermato la rimozione definitiva dei Social Clubs su Xbox, una funzionalità introdotta ai tempi di Xbox One e ancora presente su Xbox Series X e Xbox Series S, che verrà eliminata completamente nell'aprile 2026. Questa decisione rientra in un piano più ampio di aggiornamento della piattaforma, con l'obiettivo di semplificare l'esperienza utente e concentrare le risorse sugli strumenti social oggi più utilizzati dalla community. Per molti giocatori, i club rappresentavano uno spazio utile per connettersi con altri utenti, organizzare partite e condividere contenuti legati ai propri titoli preferiti.