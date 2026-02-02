Gerry Scotti dice addio ai gettoni d'oro | I premi saranno liquidati in soldi reali cosa cambia per chi vince in TV

Gerry Scotti annuncia che i premi in gettoni d’oro finiranno. Da febbraio, chi vince a La ruota della fortuna e Chi vuol essere milionario? riceverà soldi in contanti, con la ritenuta d’acconto. La novità riguarda tutti i premiati, che ora riceveranno un pagamento diretto e più immediato.

L'annuncio di Gerry Scotti. Il conduttore ha fatto sapere che a partire dal primo febbraio i premi vinti a La ruota della fortuna e successivamente anche a Chi vuol essere milionario? saranno pagati con la ritenuta d'acconto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico

La puntata di domenica 1° febbraio 2026 de La Ruota della Fortuna segna una svolta importante.

Stop ai premi in gettoni d’oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario?

Nella puntata di domenica 1 febbraio, Gerry Scotti ha annunciato che i giochi a premi di Mediaset, come La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario, non useranno più i gettoni d’oro.

