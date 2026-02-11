Calabria nel cuore del calcio giovanile | l’Under 19 sfida Ungheria Slovacchia e Turchia per l’Europa

La Calabria si prepara a vivere giorni intensi di calcio giovanile. La Nazionale Under 19 arriva tra Catanzaro e Cosenza per l’Elite Round di qualificazione agli Europei. La squadra sfiderà Ungheria, Slovacchia e Turchia in una settimana di partite importanti, con molti giovani calabresi in campo. La regione si fa protagonista nel panorama del calcio giovanile italiano.

Calabria Azzurra: Una Settimana di Calcio Under 19 tra Catanzaro e Cosenza. La Calabria si appresta a vivere una settimana intensa di calcio giovanile, con l’arrivo della Nazionale Under 19 per l’Elite Round di qualificazione al Campionato Europeo di categoria. Le città di Catanzaro e Cosenza, entrambe capoluoghi di provincia calabrese, si preparano ad accogliere le sfide che vedranno l’Italia affrontare Ungheria, Slovacchia e Turchia dal 25 al 31 marzo. L’evento non rappresenta solo un’importante occasione sportiva, ma anche un’opportunità di rilancio per l’immagine della regione e delle sue infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

