Calabria nel cuore del calcio giovanile | l’Under 19 sfida Ungheria Slovacchia e Turchia per l’Europa
La Calabria si prepara a vivere giorni intensi di calcio giovanile. La Nazionale Under 19 arriva tra Catanzaro e Cosenza per l’Elite Round di qualificazione agli Europei. La squadra sfiderà Ungheria, Slovacchia e Turchia in una settimana di partite importanti, con molti giovani calabresi in campo. La regione si fa protagonista nel panorama del calcio giovanile italiano.
Calabria Azzurra: Una Settimana di Calcio Under 19 tra Catanzaro e Cosenza. La Calabria si appresta a vivere una settimana intensa di calcio giovanile, con l’arrivo della Nazionale Under 19 per l’Elite Round di qualificazione al Campionato Europeo di categoria. Le città di Catanzaro e Cosenza, entrambe capoluoghi di provincia calabrese, si preparano ad accogliere le sfide che vedranno l’Italia affrontare Ungheria, Slovacchia e Turchia dal 25 al 31 marzo. L’evento non rappresenta solo un’importante occasione sportiva, ma anche un’opportunità di rilancio per l’immagine della regione e delle sue infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Calabria Under19
Slovacchia in piazza per difendere lo stato di diritto dalle leggi del premier Fico, che vuole fare come Orban in Ungheria
Migliaia di cittadini slovacchi si sono riuniti in piazza a Bratislava e in altre otto città del paese per esprimere il loro sostegno allo stato di diritto.
LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurri
L’Italia scende in campo contro l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026.
Ultime notizie su Calabria Under19
Argomenti discussi: La chiamano l’Atene della Calabria: una città d’arte pazzesca nel cuore del Sud Italia; Roma brinda all’eccellenza enologica calabrese; Viaggio nella provincia di Vibo Valentia, cuore di una Calabria in trasformazione; Welfare e disabilità visiva, Occhiuto: Le associazioni sono il cuore del modello calabrese&rdqu.
Calabria e Albania nel segno della cultura Arbëreshe: presentato a Tirana il documentario Gjuhë e Zemrës - La Lingua del CuoreIl progetto di Sonia Golemme, docente dell’Aba di Catanzaro, all’Università delle Arti della capitale albanese assieme al Metaverso di Perfoming: a marzo, intanto, a Catanzaro il villaggio globale del ... msn.com
Cosenza, una bellezza nel cuore della Calabria tra storia e tradizioni unichePensando alla bellissima regione della Calabria, si tende a pensare unicamente alle sue coste, alle ... msn.com
IL CASO DEL CUORE SHEILA DALLA CALABRIA Stremata , trovata vagante in territorio calabro ed in dolce attesa , già avanti con la gravidanza per procedere all’interruzione, Sheila viene accolta in casa dalla volontaria , che le permette di partorire e crescer - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.