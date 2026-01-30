La notizia ha sorpreso molti. Catherine O’Hara è morta a 71 anni. L’attrice canadese era diventata celebre grazie alla sua interpretazione nella serie

Il 30 gennaio 2026, a seguito di una breve malattia, è morta Catherine O’Hara. Aveva 71 anni. L’intero mondo del cinema si stringe attorno alla famiglia dell’attrice dalla carriera longeva e variegata. Tra i suoi ruoli più famosi senz’altro quello della mamma di Kevin nel cult per famiglie Mamma, ho perso l’aereo. Più recentemente, O’Hara si era fatta amare dal pubblico per la partecipazione alla serie televisiva Schitt’s Creek. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catherine O’Hara morta a 71 anni, addio all'attrice che in "Mamma ho perso l'aereo" era la mamma di Kevin

È morta Catherine O'Hara, l'attrice canadese conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli comici.

È scomparsa a 71 anni Catherine O'Hara, l'attrice canadese diventata famosa per i suoi ruoli in film come 'Mamma, ho perso l'aereo' e 'Beetlejuice'.

