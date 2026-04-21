Addio a Siro Scardigli il ’re’ della Bmw

Nella giornata di ieri si è spento a 91 anni a casa propria un noto imprenditore locale, conosciuto per il suo ruolo nel settore automobilistico e per il suo legame con il marchio BMW. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità di Empoli, dove l’uomo era una figura molto conosciuta. La scomparsa segue quella di un’altra personalità di spicco del territorio, avvenuta recentemente.

Empoli, 21 aprile 2026 – Imprenditoria e comunità locale ancora in lutto. Dopo la tragica scomparsa di Birindelli, infatti, ieri si è spento all’età di 91 anni nella propria abitazione di Empoli anche Siro Scardigli. Così come Birindelli, anche Scardigli si era fatto un nome nel mondo delle auto, legando per tanti anni la propria attività al marchio Bmw. Era stato infatti concessionario esclusivo a Empoli per la causa automobilistica tedesca fin dal 1968, quando la Bmw non era ancora al livello raggiunto poi nel corso degli anni. Quindi, quella di Scardigli di puntarci fù una grande intuizione, che si sarebbe poi rivelata vincente....🔗 Leggi su Lanazione.it

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