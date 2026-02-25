BMW lancia la iX3 a Milano | la Neue Klasse debutta tra Rinascente e House of BMW

Per il debutto della nuova BMW iX3, primo modello della Neue Klasse in arrivo nelle concessionarie dal 7 marzo 2026, BMW Italia sceglie di uscire dai canali tradizionali e portare il racconto del prodotto nel cuore della città. L’obiettivo è trasformare il lancio in un’esperienza concreta, capace di mettere in relazione innovazione, design e coinvolgimento del pubblico. Nasce così un progetto di comunicazione esperienziale che, tra installazioni fisiche e contenuti digitali, accompagna il pubblico dentro la nuova visione della mobilità firmata BMW. “L’Era Nascente” alla Rinascente Milano. Dal 24 febbraio al 9 marzo, la Rinascente Milano Piazza Duomo ospita “L’Era Nascente”, un percorso dedicato alla nuova era della mobilità. La scelta della location non è casuale: lo store rappresenta uno dei luoghi simbolo della città, punto d’incontro tra stile, sperimentazione e grande visibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

