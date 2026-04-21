Addio a Sandra Mazzorana avvocata ed ex esponente della lista civica Intesa di Centro

La comunità di Mezzolombardo piange la scomparsa di Sandra Mazzorana, avvocata e ex rappresentante della lista civica “Intesa di Centro”. È deceduta domenica mattina, 19 aprile 2026, all’età di 72 anni. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le persone che la conoscevano, lasciando un vuoto nel panorama locale.

Grave lutto per la comunità di Mezzolombardo: domenica mattina, 19 aprile 2026, si è spenta all’età di 72 anni Sandra Mazzorana, avvocata ed ex esponente della lista civica “Intesa di Centro”.La donna, ben conosciuta dalla comunità di Mezzolombardo, è ricordata da tutti per la sua passione per il.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Lega e Pri insieme. Svolta Ascari Raccagni: addio alla lista civicaDebutto ufficiale in consiglio comunale a Forlì per la nuova e inedita formazione politica che unisce Lega e Partito Repubblicano Italiano. Arezzo al centro: Melani guida la lista civica per il 2026La campagna elettorale a Arezzo sta assumendo contorni definitivi con l’annuncio della lista civica Arezzo al centro, guidata dall’avvocato Piero...