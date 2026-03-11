Lega e Pri insieme Svolta Ascari Raccagni | addio alla lista civica

In consiglio comunale a Forlì si è svolto il primo incontro ufficiale di una formazione politica composta da rappresentanti della Lega e del Partito Repubblicano Italiano. La novità riguarda l’assenza della lista civica Ascari Raccagni, che fino a ora aveva sostenuto le elezioni locali. La presenza di questa alleanza segna un momento nuovo nella scena politica della città.

Debutto ufficiale in consiglio comunale a Forlì per la nuova e inedita formazione politica che unisce Lega e Partito Repubblicano Italiano. Il gruppo, denominato ‘Pri-Lega’, si è presentato ieri mattina alla stampa e successivamente in aula con tre consiglieri: Albert Bentivogli, Marco Catalano e Alessandra Ascari Raccagni. Proprio questa è la novità: l’esponente repubblicana lascia ‘La Civica-Forlì Cambia’ per entrare nella nuova compagine. L’accordo politico è stato illustrato nella mattinata dallo stato maggiore della Lega e dai rappresentanti della sezione forlivese del Pri. Un percorso che, secondo il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, affonda le radici negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

