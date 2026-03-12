Arezzo al centro | Melani guida la lista civica per il 2026

A Arezzo, la campagna elettorale si avvicina al suo momento cruciale con l’annuncio della lista civica “Arezzo al centro”. La guida del gruppo è affidata all’avvocato Piero Melani Graverini, mentre tra i promotori figurano Paolo Laurita, Alessio Alterini e Giuseppe Matteucci. La presentazione ufficiale della lista civica si è appena conclusa, lasciando prevedere un impegno attivo nelle prossime settimane.

La campagna elettorale a Arezzo sta assumendo contorni definitivi con l’annuncio della lista civica Arezzo al centro, guidata dall’avvocato Piero Melani Graverini e promossa da Paolo Laurita, Alessio Alterini e Giuseppe Matteucci. Questo gruppo politico si posiziona nello schieramento di centrodestra e ha già avviato i preparativi per le elezioni del 2026, puntando su un progetto che mira a portare energie nuove e idee concrete all’interno del Palazzo Cavallo. Una guida tra serietà e visione futura. Al centro di questa iniziativa c’è la figura dell’avvocato Melani Graverini, scelto come volto guida perché considerato capace di rappresentare impegno e una prospettiva lungimirante per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

