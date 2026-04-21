La comunità sportiva lucana si è riunita ieri a Potenza per ricordare Michele Ligrani, figura di rilievo nel panorama della pallavolo regionale e storico leader della PM Volley. Ligrani è deceduto all’età di 75 anni, suscitando cordoglio tra atleti, allenatori e appassionati. La cerimonia di addio si è svolta in un’atmosfera di commozione, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente il movimento sportivo locale.

La comunità sportiva lucana si è raccolta ieri a Potenza per dare l’ultimo saluto a Michele Ligrani, figura centrale della pallavolo regionale e guida della PM Volley, scomparso all’età di 75 anni. Il cordoglio che avvolge il capoluogo è stato espresso anche dal sindaco Vincenzo Telesca, il quale ha manifestato il vicino sentimentale della municipalità verso la famiglia del dirigente e l’intera compagine rossoblù. Le esequie religiose avranno luogo nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.30, presso la Chiesa di Santa Chiara situata nel rione Macchia Giocoli. Quarant’anni di resilienza sportiva tra le sfide del territorio. Le radici della società guidata da Ligrani risalgono al giugno del 1982, un momento in cui un gruppo di agenti della Polizia Municipale decise di fondare la PM Volley partendo da basi minime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Michele Ligrani: la PM Volley piange il suo storico leader

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Addio a Michele Ligrani: Potenza gli deve molto. Il ricordo; Addio a Michele Ligrani, fondatore e presidente della PM Volley; Addio Michele, straordinario uomo di sport.

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