Addio a Mario Colombo | Monza piange il leader Colmar e l’Alpino

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza, la comunità si è radunata nel Duomo per l'ultimo saluto a Mario Colombo, figura di rilievo nel panorama economico e sociale della città, deceduto improvvisamente durante la giornata di Pasquetta. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti locali, che hanno ricordato il ruolo di Colombo come leader del settore Colmar e dell’Alpino. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra i presenti.

La comunità di Monza si è riunita nel Duomo per dare l’ultimo commiato a Mario Colombo, figura centrale del tessuto economico e sociale locale, scomparso improvvisamente durante la festività di Pasquetta. Il settantenne, che guidava la terza generazione del marchio Colmar, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, collaboratori e istituzioni cittadine in una cerimonia segnata da una sobria partecipazione collettiva. Il clima della celebrazione religiosa è stato definito dal simbolismo di un cappello degli Alpini posto sopra la bara, un dettaglio che ha rappresentato visivamente l’appartenenza dell’uomo a valori di semplicità e solidità.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Addio a Mario Colombo: Monza piange il leader Colmar e l’Alpino

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