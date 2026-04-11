A Monza, la comunità si è radunata nel Duomo per l'ultimo saluto a Mario Colombo, figura di rilievo nel panorama economico e sociale della città, deceduto improvvisamente durante la giornata di Pasquetta. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti locali, che hanno ricordato il ruolo di Colombo come leader del settore Colmar e dell’Alpino. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra i presenti.

La comunità di Monza si è riunita nel Duomo per dare l’ultimo commiato a Mario Colombo, figura centrale del tessuto economico e sociale locale, scomparso improvvisamente durante la festività di Pasquetta. Il settantenne, che guidava la terza generazione del marchio Colmar, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, collaboratori e istituzioni cittadine in una cerimonia segnata da una sobria partecipazione collettiva. Il clima della celebrazione religiosa è stato definito dal simbolismo di un cappello degli Alpini posto sopra la bara, un dettaglio che ha rappresentato visivamente l’appartenenza dell’uomo a valori di semplicità e solidità.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Mario Colombo: Monza piange il leader Colmar e l’Alpino

"L'alpino Mario Colombo è andato avanti": Monza saluta il signor ColmarIl Duomo di Monza faceva fatica a contenere tutti: i familiari, gli amici, i dipendenti della Colmar, i collaboratori, gli sportivi e tantissime...

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Duomo pieno per Mario Colombo: addio a Monza tra lacrime e ricordi dell'imprenditore di ColmarDuomo di Monza gremito per i funerali di Mario Colombo: il ricordo della famiglia e l’omaggio della città all’imprenditore di Colmar. monza-news.it

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Non c’era più posto, né dentro né fuori. Il Duomo di Monza questa mattina non è bastato a contenere l’abbraccio a Mario Colombo. Una folla composta, sincera. La montagna è scesa per salutarlo: amici, campioni, volti di una vita. Davanti al feretro Pierino Gro - facebook.com facebook

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Mario Francesco Colombo e si unisce al dolore della famiglia. Imprenditore di respiro internazionale, ha legato il suo nome allo sport, sci e golf in particolare, accrescendo il prestigio del made in Italy con sti x.com