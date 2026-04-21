È scomparso Umberto Grana, noto istruttore di guida molto conosciuto nella città di Cattolica. Per anni, era stato un punto di riferimento per molti automobilisti e appassionati di motori, tanto da essere riconosciuto come una figura più nota del sindaco locale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra residenti e colleghi, che ricordano la sua presenza e il suo ruolo nella comunità.

"Umberto è più conosciuto del sindaco", così si diceva per le strade di Cattolica, quando si sentiva parlare di Umberto Grana. Talmente conosciuto che ora la Regina intera piange la sua scomparsa. L’83enne è venuto a mancare sabato sera all’ospedale di Riccione: un vero e proprio pezzo di storia cattolichina, sempre diviso tra due mondi, l’ autoscuola di cui era titolare insieme con l’ hotel Eden, nel cuore di viale Dante. Con una natura solare e il sorriso sempre pronto, Umberto era un punto di riferimento per l’intera comunità. Amava ricordare con ironia di aver fatto prendere la patente a mezza città, senza distinzioni "tra suore, stranieri o concittadini" e questa era la verità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Grana, storico istruttore di guida: "Umberto era più conosciuto del sindaco"

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