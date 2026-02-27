Carmelo Cinturrino attaccato dal sindaco di Carpiano per fortuna mai conosciuto spero non torni più

Il sindaco di Carpiano ha espresso commenti duri su Carmelo Cinturrino, affermando di non averlo mai incontrato e sperando che non vi siano occasioni di rivederlo. Le dichiarazioni sono state condivise anche da alcuni residenti del paese, situato vicino a Milano, che hanno riferito le loro opinioni in merito alla vicenda. Le frasi sono state pronunciate durante un incontro pubblico tenutosi questa settimana.

L’assistente capo della Polizia Carmelo Cinturrino è stato fermato a Milano per il presunto omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola nel boschetto di Rogoredo, tra le principali aree di spaccio del capoluogo lombardo. La vicenda è commentata dagli abitati di Carpiano, il piccolo comune agricolo dove il poliziotto abita con la compagna e dove il sindaco Loris Carmagnani spera “non torni più”. Le ultime parole prima dell’arresto “Il mio è un lavoro molto difficile, è proprio vero”: sarebbero queste le ultime parole pronunciate da uomo libero da Carmelo Cinturrino. La sera della morte di Abderrahim Mansouri, il poliziotto, durante la passeggiata col cagnolino, si era recato al bar vicino casa a comprare le sigarette. 🔗 Leggi su Virgilio.it

