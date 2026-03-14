Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto a 96 anni a Berlino, come annunciato dalla sua casa editrice. Habermas è stato riconosciuto come uno dei pensatori più influenti e conosciuti del suo tempo, con una carriera che ha attraversato quasi un secolo. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di rilievo nel panorama intellettuale internazionale.

Berlino, 14 marzo 2026 - E' morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas. Lo ha reso noto la sua casa editrice. Habermas si è spento oggi a Starnberg, nel sud della Germania. Professore universitario, tra i principali esponenti della Scuola di Francoforte, era considerato il filosofo tedesco più influente e conosciuto del suo tempo, dopo aver plasmato il dibattito intellettuale per decenni, ricorda Bild. I suoi libri - da ‘La conoscenza e gli interessi umani’ a ‘La teoria dell'azione comunicativa’ - lo resero famoso in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Jurgen Habermas, il filosofo e sociologo tedesco più influente e conosciuto del suo tempo

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