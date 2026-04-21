Addio a Gianni Sallustro | maestro e attore napoletano ci lascia a 55 anni

È morto a 55 anni Gianni Sallustro, noto come maestro e attore napoletano. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra colleghi e amici. Sallustro era conosciuto per il suo contributo al teatro locale e aveva lavorato in diverse produzioni teatrali. La notizia della sua morte è stata riportata dai media e ha lasciato un vuoto nel mondo culturale della città.

"> Lutto a Napoli: la Scomparsa di Gianni Sallustro, Maestro del Teatro. Il mondo dello spettacolo e l’intera città di Napoli piangono la prematura scomparsa di Gianni Sallustro, stimato maestro, attore e direttore dell’Accademia Vesuviana del teatro e del cinema e del Teatro Instabile. Sallustro, un pilastro della cultura partenopea, è deceduto improvvisamente all’età di 55 anni, un evento che ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità artistica e tra coloro che lo hanno conosciuto. Un Pioniere della Formazione Artistica. Gianni Sallustro aveva fondato l’Accademia Vesuviana nel 2007, creando così un importante punto di riferimento per la formazione artistica di adulti, ragazzi e bambini.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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