Napoli morto Gianni Sallustro era il direttore del Teatro Instabile | aveva 55 anni

È stato annunciato il decesso di Gianni Sallustro, 55 anni, che ricopriva il ruolo di direttore del Teatro Instabile di Napoli. La sua scomparsa ha preso piede nelle ultime ore e i funerali sono previsti per domani nella chiesa di San Gennarello di Ottaviano. La sua presenza nel mondo teatrale napoletano era nota e apprezzata.

Morto l'artista Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di Napoli. I funerali domani nella chiesa di San Gennarello di Ottaviano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lutto nel teatro napoletano: è morto Gianni SallustroSi è spento a 53 anni Gianni Sallustro, attore, regista e direttore del Teatro Instabile di Napoli. Morto il parroco di Limbiate don Massimo Donghi, aveva solo 55 anni, ad agosto aveva annunciato la sua malattiaUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Altri aggiornamenti Napoli, morto Gianni Sallustro, era il direttore del Teatro Instabile: lutto nel mondo dello spettacoloLutto nel mondo dello spettacolo a Napoli per la morte di Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di Vico del Fico al Purgatorio, nel centro storico della città. Sallustro, artista di lunga e ... fanpage.it Addio a Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di NapoliLutto nel mondo dello spettacolo partenopeo per la scomparsa di Gianni Sallustro, morto improvvisamente a 55 anni. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto nel sonno. I funerali si t ... ilroma.net