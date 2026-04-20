Lutto nel teatro napoletano | è morto Gianni Sallustro

È deceduto all’età di 53 anni Gianni Sallustro, noto attore, regista e direttore del Teatro Instabile di Napoli. Nato a San Giuseppe Vesuviano e residente a Ottaviano, Sallustro aveva dedicato gran parte della sua vita al mondo dello spettacolo, formando giovani attori presso l’accademia che dirigeva. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama teatrale napoletano.

Si è spento a 53 anni Gianni Sallustro, attore, regista e direttore del Teatro Instabile di Napoli. Nato a San Giuseppe Vesuviano, ma residente a Ottaviano, ha ispirato la sua vita al teatro, formando giovani attori nell'accademia che dirigeva. Era programmato il suo spettacolo, in occasione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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