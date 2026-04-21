Nella notte di domenica si è spento all’età di cento anni il primo governatore delle Hawaii di origine asiatica-americana. Ariyoshi ha ricoperto la carica di governatore dello Stato e ha rappresentato un punto di svolta nella storia politica locale. La sua morte segna la fine di un lungo percorso che ha lasciato un’impronta significativa sulla regione. La notizia ha fatto il giro dei media locali e nazionali.

Il primo governatore delle Hawaii di origine asiatica-americana, George Ariyoshi, è deceduto nella notte di domenica a cent’anni, lasciando un segno indelebile nella storia politica dello Stato. L’ex leader democratico, che ha guidato l’amministrazione delle isole dal 1973 al 1986, è spirato serenamente tra i suoi cari, come comunicato lunedì dall’attuale governatore Josh Green. La scomparsa del veterano della politica avviene dopo un secolo di vita segnato da una costante tensione verso il superamento dei limiti sociali. Nato il 12 marzo 1926 in un modesto alloggio di due stanze vicino al porto di Honolulu, Ariyoshi era figlio di immigrati giapponesi: Ryozo, un lottatore di sumo diventato poi proprietario di un’attività di lavanderia e impiegato portuale, e Mitsue, originaria di Kumamoto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a George Ariyoshi: il leggendario leader che cambiò le Hawaii

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