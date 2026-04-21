Addio a don Tino | la Bassa piange il prete che curava il territorio

Le comunità della Bassa lodigiana si sono unite nel cordoglio per la scomparsa di don Modesto Cremascoli, che si è spento tra domenica e lunedì all’età di 79 anni. La notizia ha suscitato emozione tra i cittadini, molti dei quali lo ricordano come un sacerdote impegnato nel territorio. La sua morte ha lasciato un vuoto tra le persone che avevano condiviso con lui momenti di vita e di fede.

Le comunità della Bassa lodigiana vivono un momento di profonda commozione per la scomparsa di don Modesto Cremascoli, avvenuta tra la domenica e il lunedì a 79 anni. Il sacerdote, figura storica del territorio, riceverà l’ultimo saluto giovedì alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Borghetto Lodigiano, con la partecipazione prevista di monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi. Nato a Borghetto Lodigiano nel 1946, l’uomo che tutti chiamavano con affetto don Tino ha dedicato oltre mezzo secolo di vita al ministero religioso nella provincia di Lodi, segnando profondamente il tessuto sociale dei comuni in cui ha operato. La salma è stata portata nella tarda mattinata di questo martedì presso la Casa D’Angelo, situata accanto alla canonica del suo paese natale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Tino: la Bassa piange il prete che curava il territorio FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [90] STORMBLOOD - L'Alba della BATTAGLIA FINALE con ZENOS! Notizie correlate Addio a don Tino Cremascoli. Prete gioviale e vicino ai fragiliLe comunità della Bassa si preparano all’ultimo saluto a don Modesto Cremascoli, per tutti "don Tino", scomparso tra domenica e lunedì a 79 anni. Addio a Corfinio: muore il sindaco medico che curava la comunitàIl cuore della Valle Peligna si è fermato per salutare una figura storica di Corfinio: il sindaco Romeo Contestabile è venuto a mancare all’età di 82... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Addio a don Tino Cremascoli. Prete gioviale e vicino ai fragili; Addio a don Tino Cremascoli Prete gioviale e vicino ai fragili. Addio a don Tino Cremascoli. Prete gioviale e vicino ai fragiliLe comunità della Bassa si preparano all’ultimo saluto a don Modesto Cremascoli, per tutti don Tino, scomparso tra domenica ... ilgiorno.it Addio a Tino Abbondanza, libero pilastro della Vis Pesaro e dell'Anagrafe. Sposò Vera, storica titolare di Adria calzature di viale Trieste. Oggi il funeralePESARO Il calcio pesarese piange la scomparsa di uno di quelli che fecero grande la Vis Pesaro, quando veniva definita carrarmato per le 23 partite vinte consecutivamente senza sconfitte e per la ... corriereadriatico.it Il 21 aprile 2025 moriva Francesco. Dal «Buonasera» all’addio: le svolte, i sorrisi, il pellegrinaggio a Bonaria CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Frattesi, addio in estate L’Inter prenderà in considerazione eventuali offerte #FCIM #Inter #Frattesi #Calciomercato x.com