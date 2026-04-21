Le comunità della Bassa si preparano all’ultimo saluto a don Modesto Cremascoli, per tutti "don Tino", scomparso tra domenica e lunedì a 79 anni. Nato a Borghetto Lodigiano nel 1946 e ordinato sacerdote nel 1971, don Tino ha speso oltre cinquant’anni di ministero nel territorio lodigiano. Dopo le esperienze a Brembio, Castiglione d’Adda e Codogno negli anni ‘90 dove aveva lasciato un ottimo ricordo (a Codogno prima di essere trasferito fece collocare una statua di San Francesco d’Assisi nello spiazzo verde davanti alla chiesa del Cristo di via Garibaldi) era stato parroco a Cavacurta e Camairago, dove si era speso, tra le altre cose, per il recupero del museo contadino all’interno dell’ex monastero dei Serviti, e a San Pietro di Pizzighettone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a don Tino Cremascoli. Prete gioviale e vicino ai fragili

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