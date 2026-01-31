Il prete influencer non è più un prete don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio | la conferma

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Aveva conquistato i social con il suo modo di parlare di fede, ma ora ha deciso di smettere di essere sacerdote. La scelta è stata confermata dal vescovo Franco Agnesi, che ha ufficializzato il suo addio alla vita religiosa.

Alberto Ravagnani, 32 anni, era uno dei preti più noti dei social. Ora ha deciso di abbandonare il sacerdozio: la scelta è stata confermata dal vescovo Franco Agnesi.

