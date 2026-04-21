Nel pomeriggio di sole, il Corso XI settembre si presenta davanti alla chiesa di Sant’Agostino, dove si sono radunate molte persone. Tra loro, ex calciatori e allenatori si sono riuniti per ricordare Bruno Cantone, scomparso di recente. I presenti hanno reso omaggio a una figura che ha lasciato un segno sia in campo che fuori. La commemorazione ha coinvolto diverse generazioni di sportivi e appassionati.

Il Corso XI settembre si staglia in un pomeriggio di sole. Davanti alla chiesa di Sant’Agostino ci sono generazioni di calciatori e allenatori. Sono venuti per salutare Bruno Cantone, il lord, per statura morale e calcistica, del calcio pesarese e provinciale. Bruno il genio silenzioso, il geometra del rettangolo di gioco, il commerciante vestito con l’abito della serietà con un sorriso come cravatta. Bruno il gentiluomo, l’esempio civile del calcio sporcato dal denaro, deceduto improvvisamente nei giorni scorsi. Il sacerdote che ha officiato il rito, don Giuseppe Fabbrini, ne ha tracciato con una sintesi piena e profonda, i tratti straordinari: "Bruno sapeva cosa erano allenamento e sacrificio, sapeva pesare il proprio corpo e la propria esistenza: nella vita ci si mette in gioco e non si gioca con la vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Bruno Cantone. L’omaggio degli ex compagni: "Un grande in campo e fuori"

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