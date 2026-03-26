Bruno Fernandes rappresenta una figura centrale nel Manchester United, sia in campo che al di fuori. Pur non attirando molte attenzioni mediatiche rispetto ad altri calciatori di spicco, il suo ruolo all’interno della squadra rimane significativo. È un elemento di riferimento, anche se meno presente nei discorsi pubblici e nelle discussioni più diffuse nel mondo del calcio.

Bruno Fernandes è da sempre rimasto ai margini del grande dibattito pubblico, quasi invisibile rispetto ad altri nomi più celebrati. Eppure, in pochi sembrano rendersi conto della sua reale importanza: non solo per il Manchester United, ma per il modo in cui incide su ogni fase del gioco, dentro e fuori dal campo. Oggi Jonathan Liew del Guardian scrive in suo onore: “L’offerta di pagare viaggio e alloggio allo staff del Manchester United per la finale di Wembley del 2024, dopo il rifiuto di Jim Ratcliffe. La cena di squadra organizzata di tasca sua in un momento difficile. I biglietti extra per la squadra femminile per portare familiari e amici alla finale di FA Cup. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bruno Fernandes è il simbolo del Manchester United, in campo e fuori

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Tutto quello che riguarda Bruno Fernandes

Temi più discussi: Bruno Fernandes è più importante giocatore del Manchester United del dopo CR7. E chiaramente l'MVP della Premier; Bruno Fernandes diventa il primo giocatore nei TOP 5 campionati europei a superare quota 100 occasioni create dopo la prestazione eroica contro il Bournemouth; Dzeko dalle due facce, Bruno Fernandes supera Beckham ed il super gol di Molina: il weekend degli ex Serie A; Fernandes 'fantastico' merita il premio PFA, dice Carrick.

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