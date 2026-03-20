Calcinate addio al dottor Finazzi | Una vita ad aiutare gli altri

La comunità di Calcinate, Bolgare e Cavernago piange il dottor Anacleto Finazzi, che è scomparso il 17 marzo all’età di 70 anni a causa di una malattia. Finazzi, medico conosciuto e rispettato, ha dedicato gran parte della sua vita ad aiutare le persone. La sua perdita è stata comunicata ufficialmente attraverso le autorità locali.

IL RICORDO. La comunità di Calcinate, Bolgare e Cavernago è in lutto per la scomparsa del dottor Anacleto Finazzi, venuto a mancare all’età di 70 anni lo scorso 17 marzo a causa di una malattia. È stato un medico condotto molto stimato e ha rappresentato per decenni un punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni di pazienti. Era residente a Calcinate dove in passato aveva esercitato la professione medica. Aveva lavorato anche a Bolgare e Cavernago. «Una persona straordinaria, di grande umanità e professionalità, che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri con passione, competenza e cuore» Non solo medico, ma anche figura profondamente inserita nel tessuto sociale del territorio, è stato sindaco di Calcinate dal 2004 al 2005. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Calcinate (Valle Cavallina)IL RICORDO. La comunità di Calcinate, Bolgare e Cavernago è in lutto per la scomparsa del dottor Anacleto Finazzi, venuto a mancare all’età di 70 anni lo scorso 17 marzo a causa di una malattia. ecodibergamo.it