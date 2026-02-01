Addio a Severino Proserpio da Como al Senegal una vita spesa per gli altri

Severino Proserpio, 85 anni, è morto. Originario di Como, aveva scelto di trasferirsi in Senegal dopo aver perso la moglie Ornella. La sua vita è stata dedicata agli altri, e ora il suo ricordo lascia un vuoto sia in Italia che in Africa. La notizia ha colpito molti, anche nella sua città natale.

Aveva 85 anni. Dopo la morte della moglie Ornella aveva scelto di vivere in Senegal, dove ha fondato l'associazione "I Bambini di Ornella", dedicando la sua vita ai più fragili Dal Senegal arriva una notizia che colpisce profondamente anche Como. È morto Severino Proserpio, 85 anni, comasco d'origine ma da molto tempo residente in Africa, dove aveva scelto di vivere dopo la scomparsa della moglie Ornella. A darne notizia è l'associazione I Bambini di Ornella, da lui fondata, con un messaggio carico di dolore e gratitudine:"Dal Senegal ci giunge una notizia triste e dolorosa, che non avremmo mai voluto ricevere.

