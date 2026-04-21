Adams e Guadagnino | trionfo sacrosanto Più l’opera brucia più va messa in scena

Durante l’apertura dell’88° Maggio Musicale, domenica pomeriggio, si è tenuta la rappresentazione di The Death of..., un’opera che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. Adams e Guadagnino sono stati protagonisti di un successo che molti hanno definito sacrosanto. La messa in scena ha riscosso consensi e ha confermato come, più l’opera si fa ardente, più si desidera vederla rappresentata.

Anche in occasione dell’apertura dell’88° Maggio Musicale – domenica pomeriggio – con The Death of Klinghoffer di John Adams (come d’altronde accadde nel gennaio 2002 a Ferrara in occasione della sua prima – e fin qui unica – italiana), non sono mancate le polemiche, quantunque rose e fiori rispetto al 2014 allorché la mise in scena il Metropolitan di New York, dopo ben ventitré anni dalla sua prima nel 1991 a Bruxelles, in piena guerra del Golfo: sit-in di protesta con tanto di presenze del sindaco Giuliani e del governatore Paterson; prese di posizione – ma tutt’altro che unanimi – della comunità ebraica; denuncia e relativa assoluzione con appassionato commento pubblico d’uno dei giudici, Ruth Bader Ginsburg, il cui nome è sufficiente e la cui staffilata finale “Non è antisemita” dovrebbe porre pietra tombale a ogni accusa.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Adams e Guadagnino: trionfo sacrosanto. Più l’opera brucia, più va messa in scena Notizie correlate La morte di Klinghoffer apre il Maggio: Guadagnino porta in scena il capolavoro di AdamsÈ un'opera che sfugge alle categorie, che non si lascia ridurre a nessuna etichetta comoda, e che da più di trent'anni continua a interrogare... “L’Italiana in Algeri”, l’opera di Rossini nella messa in scena contemporanea al Teatro ComunaleGiovedì 5 marzo ore 18 - Invito all’operaVenerdì 6 marzo 2026 ore 20 - Prima rappresentazioneDomenica 8 marzo 2026 ore 15. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Adams e Guadagnino: trionfo sacrosanto. Più l’opera brucia, più va messa in scena; Il Maggio apre con ‘Klinghoffer’ di Adams: regia di Guadagnino, in tv su Rai5; Prima del Maggio Musicale, la recensione. The Death of Klinghoffer una scelta coraggiosa (e vincente); Oltre l'odio, il canto. Adams e Guadagnino: trionfo sacrosanto. Più l’opera brucia, più va messa in scenaLa scelta del Maggio nel segno del contemporaneo. Terroristi e vittime fanno di Klinghoffer un oratorio religioso ... quotidiano.net Il Maggio musicale apre con Guadagnino, ovazione per The death of KlinghofferPrima trionfale all’apertura del festival fiorentino. Jovanotti tra gli ospiti. Sullo sfondo le polemiche per l’opera di John Adams ... repubblica.it I cori sono la vera forza drammatica dell’opera di John Adams. Guadagnino la esalta con luci pittoriche - facebook.com facebook #CremoneseTorino, formazioni ufficiali: la scelta su #Casadei, Adams, Terracciano, Zerbin, Payero e Maripan x.com