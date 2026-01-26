Saint-Gilloise-Atalanta Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La Dea deve vincere segnare e sperare

L’Atalanta affronta questa sera Saint-Gilloise nell’ultima partita della fase a gruppi della Champions League. La squadra di Gasperini deve vincere, segnare e sperare in altri risultati per sperare di passare il turno. La partita si gioca alle 21:00 e si preannuncia decisiva per il destino dei bergamaschi, che cercano di restare in corsa dopo le difficoltà nelle prime uscite.

L’ultimo ostacolo dell’Atalanta nella fase campionato della Champions League 202526 è l’Union Saint Gilloise. Mercoledì sera si gioca al Lotto Park, in contemporanea con tutti gli altri match. La Dea è reduce dal ko beffardo in casa contro l’Athletic Bilbao, con i baschi che si sono imposti in rimonta dopo un primo tempo interamente dominato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

In occasione della partita di Champions League del 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 tra Saint-Gilloise e Atalanta, si analizzano le formazioni, le quote e i pronostici.

Analisi della sfida tra Bayern Monaco e Saint-Gilloise, valida per la settima giornata di Champions League.

Argomenti discussi: Le probabili formazioni di Union SG-Atalanta; Union SG-Atalanta, probabili: Lookman-Scamacca per la qualificazione; Dove vedere Union Saint Gilloise-Atalanta mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L'avversario di Champions: focus sull'Union Saint-Gilloise.

