Il match-salvezza sul campo del ’Picco’ Spezia ora o mai più | vincere per sperare

Domenica alle 17,15 si gioca allo stadio di viale Fieschi il match tra Spezia e Mantova, un incontro che rappresenta un punto cruciale nella stagione del club. La partita è considerata decisiva per la salvezza, coinvolgendo tifosi e staff in una sfida che potrebbe determinare il proseguo del campionato. I tifosi sono attesi numerosi per sostenere la squadra in questa occasione importante.

La Spezia Tutti al ‘Picco’ per lottare, soffrire e sperare. Il decisivo match-salvezza Spezia-Mantova, in programma domenica prossima alle ore 17,15 allo stadio di viale Fieschi, è una sorta di ultima chiamata che coinvolgerà tutti coloro che amano Spezia e lo Spezia. In uno dei momenti più drammatici della lunga storia aquilotta, proprio alla soglia del 120° compleanno del club bianco, da parte della tifoseria c’è la ferma intenzione di andare oltre il legittimo scetticismo e la comprensibile sfiducia verso una squadra che ha deluso in lungo e in largo, profondendo comunque cuore, fede e combattività, sinonimi di spezzinità. D’obbligo esserci, tutti insieme, perché l’amore immenso degli spezzini per la squadra del cuore, va ben oltre i risultati o l’occasionalità, è qualcosa di genetico, storico, naturale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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L’anticiclone subtropicale si avvia a raggiungere il suo picco e porterà con sé tanta sabbia desertica: cieli lattiginosi e possibili piogge sporche tra domenica e lunedì - facebook.com facebook

Effetto Meloni, Leonardo crolla in Borsa. Oggi i nomi. A picco il titolo dell’ex Finmeccanica (-8%), la premier sceglierà il dopo-Cingolani, che si consola con stipendio (cresciuto) e buonuscita. @cdifoggia @gianni_dragoni x.com